Axel (Mariés au premier regard 2022) traumatisé par son expérience avec Caroline, "2 mois de dépression face à ce désastre"

Malgré tout, on vous rassure, Axel a progressivement réussi à prendre du recul sur la situation. Mieux, le candidat semble aujourd'hui avoir repris goût à la vie et avoir de nouveau ouvert la porte à l'espoir : "Finalement, la vie est belle et j'ai vite compris à quel point j'avais progressé". Il l'a précisé, il est persuadé qu'une vie à deux (ou plutôt à 4, avec ses chiens) est possible, "Une femme a sa place auprès de nous 4, mes blessures sont cicatrisées. Je me sens libre et fondé."