Frédérick (Mariés au premier regard 2022) enfonce un peu plus Emilie après leur divorce : cette petite phrase qui fait mal

La guerre continue entre Emilie et Frédérick. Alors que tout avait bien commencé avec un coup de coeur instantané lors de leur mariage dans Mariés au premier regard 2022, le couple a connu une grosse dispute pendant son voyage de noces. Ils ont tenté d'aller de l'avant, mais se sont de nouveau clashés quelques jours après. Ils ont donc décidé de divorcer. Depuis, ils se taclent régulièrement sur les réseaux et en interview. La jeune femme a même déclaré vouloir jeter son alliance.

Ce dimanche 26 juin 2022, Frédérick en a rajouté une couche lors d'un questions/réponses sur Instagram. Alors qu'un abonné lui demande s'il est toujours en contact avec Emilie, il répond : "Pour quoi faire ? J'aime pas les embrouilles et la négativité". Et lorsqu'un autre follower lui demande comment il se sent après son divorce, le candidat répond cash : "Prenez du recul. Je suis soulagé d'un grand poids. Cela fait déjà plus de 8 mois que c'est terminé. De l'eau a coulé sous les ponts". Visiblement la hache de guerre semble loin d'être enterrée.

Emilie et Frédérick bientôt au tribunal ?

Pendant leur guerre sur les réseaux, Frédérick a notamment révélé qu'Emilie lui aurait dit qu'il "devrait avoir honte d'être père et d'utiliser sa propre fille handicapée pour passer à la télé". Des accusations qui n'ont pas du tout plu à son ex-femme. En effet, Emilie a déclaré qu'elle allait porter plainte pour diffamation. Mais finalement, la maman de Lina a changé d'avis. "Je n'avais pas envie qu'on termine comme ça. Dans le fond, je n'ai rien contre lui. Je me suis dit : 'C'est bête, ça nous donne une mauvaise image.' Et nous sommes des parents (...) Je voulais porter plainte contre tous les articles que je voyais tous les jours parce que ça ne s'arrêtait pas. Je pense que j'aurais dû faire ça plutôt que de faire un live", a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs.

Pour découvrir le bilan de Frédérick et Emilie, rendez-vous dans le dernier épisode de Mariés au premier regard 2022, ce lundi 27 juin sur M6.