Mariés au premier regard 2022 : mariages réussis ou divorces, le bilan complet des couples de l'émission

Clap de fin pour Mariés au premier regard 2022 ! Ce lundi 27 juin on va enfin savoir où en sont tous les couples formés par Pascal De Sutter et Estelle Dossin, qui nous a dévoilé les coulisses de cette saison 6.

Assez tôt dans la saison, on a appris que Caroline et Axel avaient divorcé. Le jeune homme a eu un coup de coeur pour sa femme, qui n'a pas été réciproque. Même fin pour Emilie et Frédérick. Si tout se passait bien au début, un gros clash a éclaté lors de leur voyage de noces et leur relation s'est dégradée. Ils ont décidé de ne pas poursuivre l'aventure ensemble et depuis, c'est la guerre entre eux sur les réseaux.

Cyndie et Jauffrey ont, eux aussi, annoncé qu'ils voulaient divorcer dans l'épisode 12. L'ancien nageur a même été très surpris par les reproches de son ex-femme sur son appartement. Dans une interview, il a révélé qu'ils ne voulait pas l'inviter chez lui.

Plus de 50% de réussite ?

Du côté des réussites, Pauline et Damien ont eu un coup de foudre et ont décidé de poursuivre leur mariage. Même décision pour Alicia et Bruno, qui ont officialisé leur relation sur Instagram avec une belle déclaration.

Plus surprenant, Jennifer et Eddy ont, eux aussi, décidé de ne pas divorcer. Pourtant, depuis leur mariage, on peut dire que le marié rame avec sa femme qui est plutôt radine en gestes tendres.

Le suspense reste donc entier pour un seul couple : Sandy et Alex. Mais, attention spoiler, d'après les rumeurs, ils ne seraient plus ensemble et la jeune femme aurait retrouvé l'amour. Cette info sera-t-elle confirmée ou démentie, réponse ce lundi 27 juin 2022 à partir de 21h10 sur M6 !