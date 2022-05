Sandy (Mariés au premier regard 2022) divorcée d'Alex et en couple avec un autre homme ?

Dans l'épisode 9 de Mariés au premier regard 2022, dont nous vous avons partagé les meilleurs en tweets, on a assisté au mariage de Sandy et Alex. Lors de la cérémonie à Gibraltar, les deux jeunes mariés sont tout de suite tombés sous le charme l'un de l'autre. Seul petit bémol, Sandy a été très surprise d'apprendre que son futur mari était déjà papa de trois enfants. Heureusement, cela ne l'a pas empêchée de dire "oui". Lors du repas Alex a même fait un joli cadeau à sa femme en lui dédiant une chanson. Mais leur mariage a-t-il eu la même réussite que celui d'Alicia et Bruno ou Pauline et Damien ?

Sandy et Alex seraient séparés !

Malheureusement non ! C'est ce que révèle Shayara TV en story Instagram. D'après le spécialiste en télé-réalité, l'expérience n'aurait pas fonctionné pour le couple qui a été formé par les experts Pascal De Sutter et Estelle Dossin, qui nous a dévoilé les coulisses de l'émission.