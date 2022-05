Mariés au premier regard 2022 : canapé, nuit de noce en mode Pornhub, rap gênant... Le résumé en tweets de l'épisode 9

La nuit de noces de Pauline et Damien aurait pu finir sur Pornhub

La nuit de noces de Pauline et Damien était beaucoup plus hot... "Cette nuit de noces, elle s'est super bien passée" a révélé Pauline, "Ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas dormi avec un homme, donc le premier soir, je l'ai beaucoup fantasmé. Et j'ai l'impression que tout était fluide. On s'est endormis l'un dans l'autre...". Un lapsus qui a beaucoup fait rire la candidate, mais aussi les twittos.