Pauline et Damien (Mariés au premier regard 2022) : une première nuit hot ? Elle dévoile la vérité

Peut-on réellement trouver l'amour dans une émission comme Mariés au premier regard sur M6 ? Si l'on se fie à l'incroyable complicité qui est immédiatement née entre Pauline et Damien à la suite de leur rencontre devant les caméras, on est tenté de répondre "oui". Comme on a pu le découvrir à l'écran, les deux candidats n'ont en effet pas hésité à s'enlacer, s'embrasser et à danser ensemble quelques heures seulement après leur union (qui avait pourtant failli tourné court).

Pauline dévoile la vérité sur sa nuit avec Damien

Néanmoins, si le nouveau couple est apparu plus proche que jamais dans l'émission, n'allez pas croire qu'il a grillé toutes les étapes. Au contraire, là où le montage de Mariés au premier regard sous-entendait grossièrement que Pauline et Damien s'étaient déjà laissés aller à quelques galipettes sous la couette lors de leur première nuit à deux, avant même leur lune de miel (souvenez-vous, on les quittait en train de s'embrasser dans le lit), la réalité aurait été nettement différente.

Au détour d'un live organisé sur son compte Instagram ce mardi 10 mai 2022, la jeune mariée - interpellée sur cette nuit-là, a tenu à dévoiler le véritable envers du décor. Si la jeune femme a effectivement confessé, "on n'a pas dormi en fait", elle a rapidement mis fin aux fantasmes de ses abonnés qui s'imaginaient déjà de nombreuses choses, "Non mais ce n'est pas pour [le sexe], en fait. On est partis à 5h du matin de la réception, on s'est couchés vers 6h15, un truc comme ça, pour se réveiller à 7h15". De fait, elle l'a précisé, il leur était inutile de tenter de s'endormir puisqu'ils n'en avaient pas le temps, "On s'est mis au lit super tard et au final, on n'a rien dormi".

Et pour cause, ce n'est pas un secret, un tournage de Mariés au premier regard est extrêmement rythmé et intense, entre les préparatifs, les interviews, les changements de décors... Aussi, même s'ils auraient bien aimé faire une grasse matinée pour chiller au lit et peut-être se lancer dans une partie de Scrabble, la production avait d'autres projets en tête ! Et si vous voulez savoir si Pauline et Damien sont toujours en couple, on a la réponse !