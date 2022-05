Alicia (Mariés au premier regard 2022) va-t-elle retrouver son chat ? On a la réponse !

Le suspens est à son comble ! A la fin de l'épisode 7 de Mariés au premier regard 2022, dont nous vous avons proposé les meilleurs moments en tweets, Alicia et Bruno apparaissent en panique car le chat de la jeune femme, nommé Olympe, a disparu. Alors que tout se passe pour le mieux pour les deux jeunes mariés, ils connaissent donc leur première frayeur en couple. Celle qui a critiqué le montage est au bord des larmes et pense que son mari est responsable de la disparition d'Olympe. "Je t'avais dit de faire attention. Elle ne se sent pas chez elle, je ne voulais pas qu'on ouvre tout" lui reproche-t-elle.

Bruno ne sait pas où se mettre, culpabilise, et part à sa recherche. "C'est ma faute. Je stresse grave, parce que je vois ma femme qui n'est pas bien. Je sais la relation qu'a Alicia avec ce chat (...) je me fais mille scénarios dans ma tête et ce ne sont pas des bons" s'inquiète celui qui a pris la défense de sa soeur sur les réseaux.

Sur les images, on voit le couple, qui penserait à renouveler ses voeux cet été, retourner l'appartement et chercher le chat dans tout le quartier. Alicia se sent de plus en plus mal et prend même de gros risques en escaladant la fenêtre de la chambre.

Alors, le chat a-t-il été retrouvé ?

L'épisode 8, qui sera diffusé le lundi 16 mai 2022 sur M6, est déjà disponible sur Salto. Et on y découvre enfin si Olympe a été retrouvée ou non. Après de longues minutes de recherches intenses et risquées, Alicia décide de retourner chercher dans l'appartement. "J'ai peut-être vérifié sous le lit, mais peut-être que je n'ai pas vérifié correctement ! Peut-être qu'elle est entre les lattes. Il faut que je soulève le matelas. Et là, je la vois, en fait" raconte la jolie blonde. La chatte n'avait finalement jamais quitté le domicile de Bruno et était seulement cachée sous le lit. "La panique redescend, je me sens mieux" déclare sa maîtresse, qui se serait bien passée de cette grosse frayeur.