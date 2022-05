Jennifer (Mariés au premier regard 2022) froide avec Eddy ? Elle dénonce le montage

Jennifer qui avait été accusée d'être en couple pendant le tournage de Mariés au premier regard 2022, rumeur qu'elle avait démenti, a ajouté : "Je dois réagir comment parce ce que je décide de me marier, de dire oui ? Je dois faire comme si on est ensemble depuis des semaines ? S'embrasser, dormir ensemble ? On ne se connaît pas, on se découvre. Tout se fait rapidement, je ne sais pas qui il est à ce moment-là. Nous ne sommes pas tous pareils, d'autres y arrivent et j'en suis admirative. Mais chacun avance à son rythme. Et je n'ai pas à rougir de cela...".

"Cette complicité que nous avons eu à ce moment là... Va-t-elle être montrée ?"

La candidate de MAPR a rappelé qu'au moment du mariage, ils étaient des inconnus l'un pour l'autre. "Nous sommes mari et femme, à ce moment, ça raisonne dans ma tête. C'est ton mari ! Mais à ce stade, ce n'est encore pour moi qu'un mot. Ce n'est pas encore ce que je ressens tout de suite" a-t-elle indiqué.

"J'ai fait le choix de m'exposer sur cette aventure, mais j'en reste très pudique. Je le sais que ça allait être difficile, l'interprétation le serait d'autant plus. Mais pas aussi difficile que cette complicité que nous avons eu à ce moment là... Va-t-elle être montrée ? Ou va-t-on raconter encore une histoire de distance, de barrière durant toute l'expérience à venir ? Je pense que c'est bon, ça on l'a compris...". Jennifer confirme donc qu'il y avait une complicité avec Eddy malgré ce qui a été montré dans l'épisode, et elle espère que leur feeling sera montré dans la suite.

Alors que les fans se demandent si Jennifer et Eddy sont toujours en couple, elle a conclu : "Ces moments nous appartiennent, et nous savons ce que nous avons vécu. On ne voit bien ce que l'on veut voir. Et on ne comprend bien ce que l'on veut comprendre à travers une image. Mais au-delà de ça, nous avons vécu un mariage au-delà de ce que l'on a pu imaginer avec nos proches. Parce que nous aussi on veut raconter notre histoire".