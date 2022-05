Eddy (Mariés au premier regard 2022) met les choses au clair sur les proches de Jennifer : "Ils ont été adorables"

Dans l'épisode 6 de Mariés au premier regard 2022 (qui est la saison 6 de l'émission) diffusé ce lundi 9 mai sur M6, on a assisté à la cérémonie de mariage de Jennifer et Eddy. Ce dernier est apparu très stressé et beaucoup d'internautes ont trouvé la famille et les amies de la future mariée très durs avec lui. Le jeune homme a pris leur défense et a assuré que la cérémonie s'était "très bien passée"...