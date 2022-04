Jennifer (Mariés au premier regard 2022) accusée d'être en couple pendant le tournage, elle compte porter plainte

Jennifer et Eddy vont-ils vraiment se dire oui dans Mariés au premier regard 2022 sur M6 ? Pour le savoir, il faudra continuer de regarder la saison 6 du programme chaque lundi. Sur les réseaux, la candidate fait déjà parler à cause de rumeurs : il s'est murmuré qu'elle était en couple pendant le tournage. Une info qu'elle a démentie et elle ne s'arrête pas là : selon TVMag Le Figaro, elle va porter plainte après les rumeurs.