On a également pu suivre la fête de mariage d'Emilie et Frédérick. On sent que les deux mariés sont tombés sous le charme l'un de l'autre, mais la jeune femme se montre distante avec son mari car elle est mal à l'aise de se rapprocher de lui devant son père. En effet, le fameux Jacques "j'suis pas d'la crème" tire une tête de six pieds de long toute la soirée. Il commence à se débrider à la fin après avoir discuté avec son gendre. Malheureusement, tout cela n'aurait pas suffit à faire tenir leur mariage. Emilie et Frédérick seraient déjà divorcés.

Un mariage très commenté