Alicia et Bruno (Mariés au premier regard 2022) toujours mariés : ils peuvent enfin tout dire !

Alicia et Bruno ont touché les téléspectateurs dès le premier épisode de Mariés au premier regard 2022. Ce lundi 20 juin 2022, dans l'épisode 12, dont nous vous avons partagé les moments les plus drôles en tweets, les deux jeunes mariés ont annoncé qu'ils étaient toujours ensemble et fous amoureux. Ils ont donc enfin pu officialiser leur amour sur Instagram. Pour rappel, les candidats risquent gros s'ils spoilent le programme.

"Nous officialisons notre amour"

"L'amour. Le coup de foudre au premier regard, ça existe. Nous sommes tellement heureux de pouvoir vous l'annoncer ! C'est une expérience de dingue, c'est vrai, il faut oser, prendre des risques et ça en valait la peine. Le plus beau coup de folie de notre vie ! Malgré les doutes, la peur de ne pas savoir dans quoi on s'embarque, le fait de ne pas se connaître et d'amener sa famille dans cette expérience, on a été jusqu'au bout car on y a toujours cru et ça dès que nos regards se sont croisés. Dès le début, c'était une évidence. Maintenant 8 mois et demi que nous sommes mariés, mais sachez qu'il n'était pas évident de vivre notre amour dans le silence surtout ces 3 derniers mois sans pouvoir vous partager la finalité de notre expérience. Merci de nous avoir soutenu jusqu'au bout, d'avoir été si bienveillant 🤍. Maintenant nous allons pouvoir vous partager notre quotidien à deux" peut-on lire en légende d'une jolie photo sur laquelle le couple, qui a démenti se connaître avant l'aventure, s'embrasse.