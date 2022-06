Mariés au premier regard 2022 : procès en live, Eddy sort les rames... les 12 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 12

Ce lundi 20 juin, c'était la dernière ligne droite dans Mariés au premier regard 2022. L'épisode 12 était aussi la suite des bilans pour les couples dont Jennifer et Eddy et Cyndie et Jauffrey. Un nouvel inédit de cette saison 6 qui a encore fait marrer les fans de MAPR. Procès de Jauffrey en live, un Eddy plus galérien que jamais à cause de Jennifer, voici les tweets qui nous ont fait rire.

C'est le conseil de classe de Jauffrey.

Il passera pas en classe suprieure, mme pas les encouragements. pic.twitter.com/Ire4Yj0Sf0 — Le syndrome du canap (@jezappeetjemat1) June 20, 2022

Eddy en galère Entre Jennifer et Eddy, c'est compliqué. La candidate a du mal à ouvrir son coeur à son mari et ne veut même pas qu'il la touche. Résultat ? Pascal de Sutter a organisé une petite séquence de coaching qui a beaucoup inspiré les internautes.

Est l tu te dis que le mec l dj plus touche que toi en 2 semaines #MAPR6 #MariesAu1erRegard #MAPR #MariesAuPremierRegard pic.twitter.com/CXau0iLZRZ — chat bott (@stephmagic88) June 20, 2022

quand le cadenas du coeur de Jennifer a 6 chiffres un caractre spcial et une majuscule #MAPR #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/Y0ftKT3GvT — beuzinsky (@beuzinsky) June 20, 2022

Eddy et Jennifer dorment enfin ensemble.

Voici en exclusivit une photo de leur chambre !#MAPR #MariesAuPremierRegard #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/TWJ7OpYjbc — Carbalas (@SCarbalas) June 20, 2022

Eddy avant le mariage / Eddy pendant le mariage / Eddy aprs le mariage #MAPR #MariesAu1erRegard pic.twitter.com/k1oQ83lBL5 — MiiissSizzlaKalongi (@kalongi_sizzla) June 20, 2022

Jennifer reste avec Eddy Avec tout ça, on pensait tous qu'Eddy et Jennifer allaient mettre fin au supplice et divorcer. Mais twist : le couple a bien décidé de rester ensemble. Et ça, les internautes ne s'en sont pas remis !

Nous devant la dcision de Jennifer et Eddy de rester maris #MAPR6

#MariesAu1erRegard pic.twitter.com/BlGrpKc170 — Lisi (@LisiZeki) June 20, 2022