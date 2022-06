Mariés au premier regard : surprise, une nouvelle saison débarque dès le mois prochain sur M6 !

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors même que la diffusion de Mariés au premier regard 2022 est toujours en cours et que le casting de la saison 7 a récemment été lancé, M6 est visiblement prête à tout pour continuer à surfer sur le succès de son nouveau programme fétiche.

M6 cherche l'amour en Belgique

Ce sont nos confrères de Puremédias qui révèlent l'information : contrairement à ce que l'on pensait, le dernier épisode de Mariés au premier regard 2022 - qui sera diffusé le 27 juin prochain, ne sera finalement pas le dernier de l'émission cette année. La raison ? Les dirigeants de la chaîne viennent de prendre l'étonnante décision d'enchaîner ensuite avec... la version belge du programme.

Selon les premières informations, c'est à partir du 4 juillet qu'M6 débutera la diffusion de la saison 5 de MAPR qui a récemment été diffusée sur RTL-TVI en Belgique. Un choix étonnant ? Absolument. Si les précédentes saisons avaient déjà été diffusées chez nous sur Téva et 6ter, M6 prend clairement le risque de créer un sentiment d'overdose du côté des téléspectateurs qui auraient pu vouloir découvrir autre chose durant l'été. Après tout, on ressortira tout juste d'une aventure de 13 semaines pour l'édition française, qui n'a d'ailleurs pas été de tout repos avec quelques clashs et tensions, et surtout, celle de nos voisins n'apporte absolument aucune nouveauté étant donné qu'elle reprend exactement le même concept avec des codes similaires.

De fait, là où TF1 espace intelligemment dans le temps les diffusions des différentes saisons de Koh Lanta pour ne pas lasser le public (sachant qu'elles sont pourtant marquées par des épreuves ou règles différentes), on cherche encore l'intérêt pour M6 de forcer à ce point avec MAPR, même si l'édition belge est composée de moins d'épisodes (seulement 8).