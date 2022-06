Mariés au premier regard 2023 : enfin un couple gay dans la saison 7 de l'émission ? La prod répond

La saison 6 de Mariés au premier regard n'est pas encore terminée, mais les producteurs ont déjà la tête tournée vers la saison 7. Et la bonne nouvelle pour tous les célibataires de France, blasés/lassés de regarder les épisodes de Stranger Things en solo ou de s'éclater le bide à coup de pots de glace pour noyer cette solitude, c'est que le casting est toujours en cours. Mieux, contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant l'émission sur M6, il est véritablement ouvert à tout le monde.

Un couple gay dans Mariés au premier regard ?

Interrogée par Télé-Loisirs sur la possibilité de suivre (enfin) un couple gay dans le programme, Virginie Dhers (productrice) n'a pas hésité à confier : "Nous en avons très envie". Elle l'a d'ailleurs précisé, la porte n'a jamais été fermée aux membres de la communauté LGBTQ+, "Cela fait plusieurs années que le casting est ouvert à tous les célibataires, sans distinction d'orientation sexuelle."

Oui, là où L'Amour est dans le pré a déjà sauté le pas depuis de nombreuses années, l'équipe de Mariés au premier regard est à son tour décidée à se montrer plus inclusive. A dire vrai, cela aurait même pu être le cas dès cette saison 6, "Cela a failli se concrétiser cette année mais il n'y avait pas de compatibilité amoureuse assez forte". Et c'est visiblement cet argument qui pèse le plus lourd dans la balance au moment de faire des choix. Virginie Dhers l'a en effet confessé, "On ne fera pas un couple homo pour faire un couple homo".

C'est possible mais pas facile

Autrement dit, là où il serait facile pour eux de mettre en scène un couple gay à l'écran pour le buzz, ils préfèrent à l'inverse prendre le temps de trouver LE duo parfait afin de ne pas nuire au concept de l'émission et indirectement mettre à mal cette représentativité si importante. Une excuse un peu trop simple pour masquer ce manque d'inclusivité depuis les débuts ? Oui et non.

Comme l'a rappelé la productrice, "Le public s'est aperçu que les participants sont de vrais gens, qui pourraient être leurs voisins, leurs amis ou leurs collègues". Aussi, il n'y aurait rien de pire que de prendre le risque d'associer deux participant(e)s peu compatibles uniquement pour permettre à MAPR d'être au coeur des discussions.

Une explication qui peut donc s'entendre même si, déso pas déso de le rappeler : le risque de faible compatibilité ne les a pourtant jamais empêchés de réunir deux candidats hétéros par le passé. On pense notamment au duo Caroline et Axel cette saison marqué par de nombreux clashs gênants à l'écran...