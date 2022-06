Mariés au premier regard 2022 : date de l'enfer, retour de la belle-soeur, friendzone... 18 tweets qui nous ont fait rire

Jennifer va-t-elle passer la seconde ?

Qu'on se le dise, on ne pourra jamais faire pire que Caroline et Axel et leurs chamailleries de cour de récréation ou que Frédérick et Emilie qui se sont détestés aussi vite qu'ils se sont plu. Néanmoins, c'est peu dire qu'à la compétition du "couple le plus fade et gênant", Jennifer et Eddy gagnent haut la main. Bien évidemment, on n'oublie pas que les candidats ne se connaissaient pas encore très bien au moment du tournage, mais on a déjà vu plus de complicité entre deux mollusques. Sérieusement, même au collège, on met moins de temps à se rouler des pelles et à imaginer des projets une fois que les boutons d'acnés auront disparu. Si Jennifer assure qu'elle est prête à continuer, il est peut-être temps de lui rappeler que la friendzone n'a rien à voir avec des préliminaires...