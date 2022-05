Caroline (Mariés au premier regard 2022) et Axel, ça dégénère : "Madame se sent pousser des ailes au fessier"

"Madame se sent pousser des ailes au fessier"

Axel n'a pas tardé à réagir et a lui aussi clashé son ex-femme. "Donc on en est là ? Pour exister, il faut défoncer les autres ? Bon, pour moi, on avait compris, mais envers ma famille, on va se calmer", s'est-il agacé, avant d'ajouter: "Madame se sent pousser des ailes au fessier, car elle sera sur le devant de la scène, une scène sur laquelle la tolérance est de mise". "Si tu pouvais passer à autre chose plutôt que de chercher le buzz avec moi et mon entourage (...) un peu de maturité STP. Ça n'a pas fonctionné, nous n'avons pas la même lumière. Le positif, c'est que nous ne sommes pas voisins" a conclu celui qui serait actuellement en couple. Ça tire à balles réelles entre les deux anciens mariés !