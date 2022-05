Axel (Mariés au premier regard 2022) en couple, il a déjà oublié Caroline : "On a le projet de s'installer ensemble"

Contrairement à ce qu'il pouvait espérer en intégrant l'émission, Axel n'a pas trouvé l'amour dans Mariés au premier regard 2022 sur M6. Là où les experts du programme de dating pensaient lui avoir trouvé la perle rare en la personne de Caroline, la rencontre entre les deux célibataires de l'époque n'avait finalement rien donné malgré leur union.

Axel en couple et c'est sérieux

Aussi, là où la jeune femme passait son temps à se plaindre de son prétendant en laissant entendre qu'il n'était pas à son goût, ce dernier - conscient que la situation ne serait pas vivable sur le long terme, avait alors pris tout le monde de court en annonçant sa volonté de rompre. De quoi faire mal à l'égo de Caroline, qui aurait préféré le faire à sa place, mais permettre à Axel de s'ouvrir les portes du bonheur à la suite du tournage.

En effet, il l'a révélé au détour d'une interview accordée à Télé-Loisirs, il n'est désormais plus un coeur à prendre, "Oui, j'ai quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de confidentialité là-dedans." Et si l'on en croit ses propos, cette nouvelle histoire serait même plutôt sérieuse, "Cela fait quelques mois maintenant. On a comme projet de s'installer ensemble prochainement".

"Ca a été l'amour au premier regard"

Bien évidemment, Axel pas dévoilé l'identité de sa bien aimée, mais il a tout de même confié qu'il n'avait cette fois-ci pas eu besoin des conseils des experts de Mariés au premier regard, ni même d'utiliser Tinder pour la rencontrer. La raison ? Cette histoire d'amour se trouvait (presque) sous son nez depuis le début.

"C'est une personne qui était dans mon cercle d'amis. C'est une amie d'amie, a-t-il annoncé. On connaissait l'existence l'un de l'autre mais on ne s'était jamais rencontrés et on ne s'était jamais dit que l'on finirait ensemble."

Et visiblement, c'est avec elle qu'il a ressenti quelque chose qu'il n'avait malheureusement pas vécu avec Caroline : un coup de foudre. Après avoir assuré, "Avec du recul, c'est la personne que j'ai décrite dans mon questionnaire Mariés au premier regard", le jeune homme s'est montré plus heureux que jamais, "Lors de notre rencontre, ça a été l'amour au premier regard. On a plongé les yeux l'un dans l'autre, à ce moment-là, on savait que c'était bon. C'est une belle histoire".

En leur espérant désormais une véritable happy ending !