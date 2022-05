Axel (Mariés au premier regard 2022) calme Caroline après leur rupture électrique : "Une fois la castration, pas deux"

Axel et Caroline ont beaucoup fait parler les fans de Mariés au premier regard 2022, mais aussi les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Dans l'épisode 6 de la saison 6 de MAPR, de ce lundi 2 mai 2022 sur M6, ils se sont séparés. Une rupture lancée par Axel, après un mariage raté, et que Caroline a pris pour de "l'ego masculin". Le candidat a alors répondu à cette critique de son ex, dans sa story Instagram.

Mariés au premier regard 2022 : "C'était ma décision d'arrêter, pas une question d'ego" répond Axel Dans l'épisode 6 de Mariés au premier regard 2022 diffusé ce lundi 2 mai 2022 sur M6, les fans ont pu découvrir une scène de rupture entre Caroline et Axel. Les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter étaient au départ confiants pour le couple avec 80% de compatibilité, avant de voir que Caroline n'était pas vraiment heureuse en découvrant son mari le jour du mariage à Gibraltar... Alors que Caroline a été très critiquée dans cette saison 6 de MAPR parce qu'elle n'était pas réceptive à Axel, c'est finalement Axel qui a décidé de quitter Caroline. Après la séparation, la candidate a réagi : "Il y a vraiment cru. Moi, je lui plaisais, donc il a essayé. C'est tout à son honneur. A la fin, il comprend qu'il y a un mur et il est redescendu. C'est ce que j'appelle renoncer", "je pense que c'est un peu l'ego masculin qui a voulu gérer la situation".

"Je pense que c'est une compatibilit amicale"

Axel et Caroline dcident de rendre leur alliance et de ne pas poursuivre l'exprience. #MAPR pic.twitter.com/syBpIBOV6O — M6 (@M6) May 2, 2022