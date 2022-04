Mariés au premier regard 2022 : les candidats se rencontrent en off avant le mariage et vous ne le verrez jamais à l'écran

Ce lundi 25 avril, M6 a diffusé l'épisode 5 de Mariés au premier regard 2022. Après Bruno et Alicia, Caroline et Axel et Emilie et Frédérick, c'était au tour de Pauline et Damien de se mettre la bague aux doigts dans ce nouvel épisode de la saison 6 de l'émission de M6. Mais s'ils se voient bien pour la première fois au moment de se dire "oui", en réalité, les candidats se rencontrent en fait avant le mariage. Enfin, presque !