Mariés au premier regard 2022 : la production répond aux critiques de Caroline et Alicia

Dans Mariés au premier regard 2022, on ne peut pas dire que tous les candidats aient vécu une belle expérience et ils n'hésitent pas à le dire. Deux candidates ont notamment critiqué ouvertement l'émission. Caroline, pas satisfaite de son taux de compatibilité avec Axel, s'est lâchée sur les experts et a même dévoilé que la diffusion de l'émission l'a déprimée. Pire, elle a avoué ne plus vouloir entendre parler de MAPR. Oui, rien que ça !

Quant à Alicia ? La femme de Bruno a expliqué ne pas avoir apprécié le montage qui insiste beaucoup sur son passé et sur son accident et a laissé entendre que l'émission de vouloir faire du buzz sur son dos. "L'histoire sur ma soeur est aussi beaucoup rappelée mais c'est pour l'audimat. (...) J'aimerais juste que mon passage dans le programme tourne moins autour de mon passé" a-t-elle déclaré à TV Mag.

La productions répond aux critiques

Alors que les critiques s'accumulent, la production de Mariés au premier regard 2022 s'est exprimée pour répondre aux candidat mécontents. Interrogée par Télé Loisirs, Virginie Dhers (directrice des programmes de Studio 89 qui produit l'émission) est revenue sur ces critiques. Elle rappelle notamment que le tournage d'un mariage dure 3 heures en vrai. "On ne peut pas tout garder. C'est toujours compliqué. On les prévient à l'avance." a-t-elle expliqué.

Elle confie cependant ne pas être particulièrement énervée par les critiques publiées sur les réseaux sociaux. "On ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ce sont leurs comptes personnels, ce sont eux qui les alimentent, ils suivent nos recommandations, mais il n'y a pas quelqu'un de M6 qui valide leur texte avant publication" ajoute Virgine Dhers. Et au sujet du montage critiqué par Alicia ? La directrice des programmes déclare : "On ne leur dit pas ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. On essaie toujours d'être fidèle. Tout ce qu'on montre, c'est ce qui s'est passé. On ne triche pas les histoires !".