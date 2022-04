Caroline (Mariés au premier regard 2022) "déprimée" à cause de l'émission : "Ça aurait pu virer au drame"

Depuis déjà quelques semaines, on peut suivre l'évolution de plusieurs couples dans Mariés au premier regard 2022. Si Alicia et Bruno ont eu un véritable coup de foudre et seraient encore ensemble aujourd'hui, d'autres n'ont pas eu cette chance. Caroline, par exemple, n'a pas du tout été emballée quand elle a vu Axel, qui était compatible à 80% avec elle. Celle qui avait pourtant assuré qu'elle ne s'arrêterait pas au physique a visiblement changé d'avis. Son attitude avec son mari lors de la cérémonie et la nuit de noces a choqué les internautes et la maîtresse de 18 chiens a été la cible de beaucoup de critiques.

"Je n'arrivais même plus à m'occuper correctement de mon fils"

Dans une interview accordée à Alpes-et-midi, la jeune femme s'est exprimée sur sa participation à l'émission de M6 et a confié s'être sentie déprimée. "Ce n'est jamais agréable de se recevoir des messages de haine toute la journée. C'est envers moi, mes amis, ma mère, on est tous détestés. J'ai pensé à supprimer les réseaux au moment où je n'allais vraiment pas bien et où je n'arrivais même plus à m'occuper correctement de mon fils. Tout cela m'a rendue folle parce que j'ai réalisé qu'à cause de cette émission, j'étais déprimée, alors que je ne l'avais jamais été".

"Ça aurait pu virer au drame"

La jeune maman pense, qu'à sa place, tout le monde n'aurait pas été aussi courageux qu'elle : "Je suis en phase avec moi-même, je sais ce que je vaux, donc ça ne m'a pas trop déroutée. Par contre, si ça avait été quelqu'un d'un peu plus fragile, d'un peu moins bien entouré, ça aurait pu virer au drame", explique la montagnarde, avant de s'attaquer, une nouvelle fois, aux experts : "J'en veux aux experts dans le sens où évidemment qu'en me mettant quelqu'un qui ne respectait pas mes critères physiques et psychologiques, je n'allais ne pas tomber amoureuse. En tout cas, pas au premier regard. J'allais forcément me faire insulter et ils le savaient très bien". On peut dire que son passage dans l'émission ne lui aura pas laissé un grand souvenir !