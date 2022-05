Alicia (Mariés au premier regard 2022) dénonce le montage : "je vais rétablir la vérité"

Mariés au premier regard 2022 : Alicia explique qu'il "y a énormément de passages qui sont coupés"

Après l'épisode 9 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 23 mai 2022 sur M6, Alicia a réagi dans sa story Instagram. Et la candidate de la saison 6 de MAPR a prévenu à propos du montage de l'émission : "Il y a énormément de passages qui sont coupés" a assuré Alicia, dont les fans espèrent qu'elle est toujours en couple avec Bruno.

Par exemple, "ma conversation avec Carine. On a parlé pendant 1 heure, ça a été filmé pendant 1 heure. La prod a choisi 2 ou 3 minutes de notre conversation qui a duré 1 heure" a-t-elle détaillé. "Donc moi, je vais aussi rétablir la vérité par rapport à ça" a précisé Alicia, "Il faut savoir que cette conversation s'est vraiment bien passée parce qu'en plus, j'ai pu découvrir les traits de caractère de Bruno positifs, j'ai pu en apprendre plus sur Carine (...) Elle a été bienveillante et ça non plus ce n'est pas passé à la télé".

"Vous ne pouvez pas vous faire un avis comme ça sur des personnes. Ils montrent ce qu'ils veulent"

Alicia, qui n'était pas fan du montage de Mariés au premier regard 2022 a donc continué de tacler le montage de l'émission et la production. S'adressant à ses abonnés Insta, elle a lancé : "Faites attention à ce que vous regardez à la télé. Vous ne pouvez pas vous faire un avis comme ça sur des personnes. Ils montrent ce qu'ils veulent".

Elle a aussi rappelé pour les haters : "Vous avez le droit de ne pas aimer des personnes à la télé. Mais par contre, aller leur parler sur leur réseau social et les insulter, leur dire ce que vous pensez : non !". "Moi, je ne cautionne pas" les critiques a-t-elle ajouté, "Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous pouvez faire à une famille entière".