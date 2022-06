Cyndie (Mariés au premier regard 2022) sur l'absence de toilettes chez Jauffrey : "J'avais pas envie d'être méchante mais..."

On a vu de tout dans Mariés au premier regard 2022. Des clashs évidemment (et certains continuent sur les réseaux comme avec Emilie et Frédérick), des soeurs relous mais aussi des moments plus improbables comme un chat perdu (mais vite retrouvé). Et pour l'épisode 11, c'était encore le grand n'importe quoi. Jauffrey accueillait chez lui sa femme Cyndie... sans toilettes.

Pas de toilettes chez Jauffrey, Cyndie pas à l'aise

La séquence n'a pas manqué de choquer les internautes (et aussi Cyndie sur le moment). Dans une interview donnée à Télé Loisirs, la candidate de Mariés au premier regard 2022 est revenue sur ce moment pas glam. "C''était très gênant, je me sens un peu mal à l'aise" a-t-elle expliqué. Elle l'avoue quand même, elle était au courant pour les travaux mais pas pour l'absence des toilettes. Et d'ajouter : "Il m'avait dit au préalable qu'il ferait des petites choses pour réparer son WC, pour monter des meubles; pour que je n'arrive pas dans un appartement dans cet état-là. C'était déjà très gênant car il n'y avait pas de toilette, pour une femme c'est assez compliqué. Le cap du toilette en couple est toujours un moment compliqué. En plus quand ça marche pas..."

Cyndie l'avoue, elle s'est un peu retenue sur le tournage. Car découvrir cet appart en plein travaux n'a évidemment pas été une bonne surprise. "Je déchante à ce moment-là, j'avais pas envie d'être méchante mais je vois à ce moment-là, l'appartement d'un homme pas mature. Comme je me posais déjà des questions au préalable de savoir s'il était prêt, ça répond un peu aux questions que je me posais" confie-t-elle.

Comment elle a géré ses besoins

Toujours pour Télé Loisirs, Cyndie a aussi expliqué comment elle avait géré sans toilettes (oui, c'est le moment glam de cet article). "On a fait un restaurant le midi pour que je puisse aller aux toilettes et concrètement j'ai fait pipi dans la douche avant d'aller me coucher" raconte la candidate.