Ce lundi 16 mai, M6 a diffusé l'épisode 8 de Mariés au premier regard 2022. On a pu assister à la recherche du chat perdu d'Alicia, au mariage VIP de Jauffrey et Cyndie, au voyage de noces de Frédérick et Emilie et aux retrouvailles tendues de Alicia et Carine. Nous avons également découvert deux nouveaux mariés : Alexandre et Sandy. Encore une bien belle soirée... Découvrez notre récap en tweets !

" Bruno c'est bon reviens, tout ce cinma avec la production est fini; ils l'avaient foutu sous le lit ces cons " #mapr #mapr6 #MariesAu1erRegard #MariesAuPremierRegard pic.twitter.com/EYd5RKSvsV — Zouze (@Zop47242782) May 16, 2022

Le chat il tait comme a sous le lit #MAPR pic.twitter.com/cdQYixaILa — Alex(_leleks) (@alx1807) May 16, 2022

Le retour de Carine Pour les internautes, la coupable de la disparition d'Olympe est toute trouvée : Carine, la soeur de Bruno. Son comportement lors du mariage de son frère avait déjà exaspéré les twittos et son retour dans l'émission n'a pas arrangé les choses... Loin de là ! La jeune femme a voulu prendre Alicia à part pour avoir une discussion... Et on peut dire qu'elle n'a pas été tendre avec son frère...

La soeur : fait ralentir un peu

Alicia : "Oue on est mari quoi" bien dit la Queen #MAPR6#MAPR pic.twitter.com/eVqGVEVHmL — Siissii (@sii2_11sii) May 16, 2022

Mariage VIP Dans cet épisode, on a aussi assisté au mariage de Jauffrey et Cyndie. Tout s'est passé à merveille pour les deux jeunes mariés qui sont directement apparus très complices. Un vrai mariage de stars puisque les champions de natation Florent Manaudou et Frédérick Bousquet étaient présents à la noces. Cela n'est pas passé inaperçu du côté de la famille de la mariée.

J'ai l'impression que Frdrick Bousquet passe inaperu parce qu'il y a Florent Manaudou. FRED BOUSQUET QUOI ! #MariesAuPremierRegard #MariesAu1erRegard #MAPR pic.twitter.com/7h7a1d9zIJ — G6K de Sussex (@g6k_dell) May 9, 2022

Très proches de leur ami Jauffrey, les nageurs ont "convoqué" sa femme pour une réunion... Ce qui a beaucoup amusé les internautes.

"Bon, on va tre clairs avec toi. Si a se passe mal avec notre pote, on te noie".#MAPR #MAPR6 pic.twitter.com/5QPQuDG53h — P2F (@Manoooooche1) May 16, 2022

Encore un mariage ! On a également fait la connaissance de deux nouveaux mariés : Alexandre et Sandy... Et sur Twitter, on sent que les internautes aimeraient bien que ça s'arrête à un moment.

Dites-moi que c'est le dernier couple ? J'aimerais partir la retraite avant la fin de la l'mission moi. #mapr #mapr6 #MariesAu1erRegard — Mathilde (@mathilder93) May 16, 2022

L'mission est commence depuis 3 mois et encore 17 couples dcouvrir on est ensemble on lche rien.#MAPR #MariesAu1erRegard #MariesAuPremierRegard #MAPR6 — Cecile Magnier (@Cecilou73) May 16, 2022