Emilie (Mariés au premier regard 2022) change d'avis et veut faire la paix avec Frédérick : "J'ai envie que tout ça s'arrête"

Après Axel et Caroline, un autre couple a déjà jeté l'éponge dans Mariés au premier regard 2022. Dans l'épisode 10 diffusé ce lundi 30 juin sur M6, on découvrait la décision d'Emilie et Frédérick de divorcer. Pas une grande surprise puisque des rumeurs les annonçaient séparés.

Sauf que depuis, c'est la guerre par réseau social interposé. Le candidat de la saison 6 de MAPR a accusé son ex de l'avoir insulté en off et d'avoir mêlé sa petite fille handicapée à tout ça. Bien remontée, Emilie lâchait de son côté qu'elle allait porter plainte contre Frédérick pour diffamation.

"Si j'ai pu te heurter, j'en suis désolée"

Mais au lendemain de ses déclarations, Emilie a changé d'avis. La candidate de MAPR, maman d'une petite fille, a expliqué en stories sur Instagram qu'elle regrettait ses propos. "Je vous avais dit que je ne répondrai pas et, hier, au cours d'un live, j'ai décidé de répondre car ça faisait un certain temps que je subissais beaucoup de répercussions. C'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas en accord du tout. Je ne suis pas en accord parce ce que je me dis que ça ne me correspond pas. Je ne suis pas comme ça" a-t-elle d'abord expliqué, ajoutant qu'elle regrettait de s'être emportée ainsi. "Hier, j'ai été tellement heurtée et meurtrie que j'ai parlé de certaines choses et je les regrette. Je les regrette car je m'aperçois que les gens s'en servent pour lui faire du mal. Je ne veux pas, je ne veux qu'on fasse du mal à personne. Je n'ai jamais fait du mal à personne dans ma vie." déclare Emilie.

Encore mieux, elle veut carrément faire la paix avec son ex pour avancer. "J'aimerais vraiment pour ma paix intérieure, rétablir une paix entre lui et moi car j'ai besoin d'avancer et d'être dans le pardon. J'ai envie que tout ça, ça s'arrête car ça me pèse sur le coeur. Je le dis de façon sincère. (...) Je fais un pas vers toi Frédérick. Si jamais tu vois ce message, sache que si j'ai pu te heurter, j'en suis désolée, ce n'était pas mon but. Je te souhaite en tout cas, quoiqu'il se passe et en dépit de ce qu'il s'est passé entre nous, que de belles choses." a-t-elle déclaré face caméra.

Harcelée, elle demande aux "fans" de se calmer

Si Emilie est si gênée, c'est aussi car elle s'est rendue compte à quel point cette guerre l'affectait, elle, mais aussi Frédérick. Dans ses stories, elle dénonce aussi l'attitude de certains internautes qui les harcèlent au quotidien sur les réseaux et dans la vie. "Je pense que ni Frédérick, ni moi-même ne méritons tout ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux, que ce soit les insultes, le harcèlement. (...) Moi par exemple, s'il vous plaît quand vous me rencontrez dans la rue, ne m'insultez pas. Je suis maman avec un petit bébé, ce n'est pas agréable quand vous venez dans la rue et que vous m'agressez parce que vous avez lu des choses. Prenez un peu de recul." a demandé Emilie.

Au final, la candidate de MAPR ne souhaite garder que le positif. "En dépit de tout, il reste que cela a été une belle histoire. Il y a eu beaucoup d'amour entre lui et moi. C'est juste qu'aujourd'hui nos chemins se sont séparés et c'est comme ça. Moi, je n'ai plus envie du tout envie de parler de Frédérick. Aujourd'hui j'ai vraiment besoin d'avancer. Je pense que pour lui c'est pareil réciproquement, il a juste envie de tourner la page." explique-t-elle.