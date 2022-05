Frédérick prend cet échec du bon côté. "Je suis content d'avoir vécu cette expérience. Ça m'a permis de me découvrir un peu plus et d'en savoir un peu plus sur moi, sur ce que je souhaite aussi. Je suis toujours un coeur à prendre et la vie continue" déclare-t-il.

"J'ai été déçue, c'est sûr. Je voulais me marier et rencontrer l'homme de ma vie, mais ça ne s'est pas fait. Mais cette expérience m'a permis d'apprendre beaucoup de choses (...) J'espère pour lui comme pour moi qu'on rencontrera quelqu'un avec qui on sera heureux" confie de son côté Emilie, qui avait imposé une condition stricte pour participer à l'émission.

Pour connaitre la suite des aventures de vos couples préférés il faudra être patient ! En effet, il n'y aura pas d'épisode le lundi 6 juin prochain car M6 diffuse le match de foot France-Croatie.