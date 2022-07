Pauline (Mariés au premier regard 2022) : à peine mariée, une opération d'urgence pour infection génitale, "J'ai cru que j'allais mourir"

Ce lundi 27 juin, dans le dernier épisode de Mariés au premier regard 2022, dont nous vous avons partagé les moments les plus drôles en tweets, on a appris que Pauline et Damien étaient toujours ensemble et qu'ils avaient même acheté une maison ! Les deux amoureux ont eu un véritable coup de foudre lors de leur mariage à Gibraltar mais, ensuite, les galères se sont enchainées. Leur voiture et tombée en panne et ils ont manqué leur avion pour leur voyage de noces. Comme si cela ne suffisait pas, celle qui a dévoilé pourquoi son frère n'était pas présent à son mariage a révélé avoir été opérée en urgence quelques jours après la cérémonie.

"C'est pas très glamour"

"Moi, j'ai été malade quinze jours après le mariage. Il a fallu que je me fasse opérer en urgence", a tout d'abord expliqué Pauline, avant de préciser que c'était à cause d'une infection génitale : "C'est pas très glamour. C'est très très très douloureux. J'ai cru que j'allais mourir. C'est pour ça qu'il a fallu que je me fasse opérer tout de suite. Ce n'était rien de grave, mais c'était une urgence algique. Mais j'ai un gynéco-obstétricien au top. C'est le meilleur", a confié la jeune femme. "C'était nos débuts. Ca faisait quinze jours que je la connaissais et je l'ai accompagnée chez le gynéco. On a commencé dans les galères" a ajouté son mari.

Un couple sans filtre

Les jeunes mariés sont décidément sans filtre ! Il y a quelques jours, dans The Reunion, Mariés au premier regard, ils ont révélé que leur première fois ne s'était pas passée comme prévue. "On a cassé la douche" a avoué Damien tandis que Pauline l'a taquiné en disant que c'était lui qui était responsable. "On a consommé le mariage et la douche n'a pas résisté" s'est amusé le candidat. Ça devait être très très passionné !