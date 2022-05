Pauline (Mariés au premier regard 2022) dévoile la raison de l'absence de son frère au mariage et sa mise en garde

Les experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin, qui nous a dévoilé les coulisses de l'émission, ont réussi leur coup en formant le couple Pauline et Damien. Ils sont littéralement tombés sous le charme l'un de l'autre lors de leur mariage dans Mariés au premier regard 2022. Si la maman de Pauline a été prise d'une crise de panique avant le mariage, tout s'est finalement passé à merveille pour les deux familles. Certains proches des deux mariés se connaissaient même déjà d'avant l'émission ! Mais le frère de la mariée n'a, lui, pas voulu assister à leur union.

"Ils font ce qu'ils veulent et moi ça me saoule"

"Mon frère n'a pas voulu s'exposer car il savait qu'il allait y avoir des montages et que ça n'allait pas lui plaire. Il me l'a clairement dit dès le départ : 'Avec leurs montages qu'ils font à leur sauce, ils font ce qu'ils veulent et moi ça me saoule'. Il m'a dit : 'Avec leurs montages à la con, tu vas dire une phrase qui va être déformée, mal interprétée et au final tu ne vas pas passer pour celle que tu es', a dévoilé Pauline lors d'un live sur son compte Instagram.

"Il n'y a pas de problème par rapport à Alexia"

Il n'est pas le seul à ne pas s'être montré particulièrement emballé par ce mariage. En effet, Alexia, une des soeurs de Damien, est apparue très froide et méfiante lors de la cérémonie. Mais, celle qui a donné les détails de leur nuit de noces ne lui en veut pas du tout et comprend même la réaction de sa belle-soeur. "Il n'y a pas de problème par rapport à Alexia. Comme je l'ai dit, je comprends tout à fait parce que ce n'est pas un mariage commun, chacun réagit d'une façon différente. C'est une réaction tout à fait normale qu'elle a. Elle protège son frère. Ce que mon frère aurait fait également pour moi" explique-t-elle.

Pour suivre la suite des aventures de Pauline et Damien, rendez-vous tous les lundi dans Mariés au premier regard 2022 sur M6. Et si vous êtes curieux, on sait déjà s'ils sont toujours en couple ou non.