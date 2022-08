Pauline (Mariés au premier regard 2022) : "Son petit coeur s'est arrêté", elle annonce être victime d'une fausse couche

Le bilan de Mariés au premier regard 2022 n'est pas ouf du tout. Seuls deux couples sont toujours ensemble à l'heure actuelle : Alicia et Bruno et Pauline et Damien. Depuis leur participation à l'émission d'M6, tous les amoureux sont très présents sur les réseaux sociaux. Pauline et Damien font régulièrement des lives sur Instagram pour répondre aux questions de leurs abonnés. Lors de l'un d'eux, ils ont même révélé avoir cassé la douche de l'hôtel lors de leur première fois. Malheureusement, ce jeudi 4 août 2022, c'est une info beaucoup moins drôle que la jeune mariée a partagé sur le réseau social. Bouleversée, elle a révélé avoir fait deux fausses couches.

"Son petit coeur s'est arrêté de battre"

"Hello ma Team d'amour ♥️ Je ne vais pas être présente les jours à venir... J'ai besoin de me ressourcer auprès de ma famille et mes amis. Je suis en train de vivre un moment très difficile pour moi...", commence celle a récemment dû être opérée, avant d'ajouter : "Une première fausse couche précoce en mai... Je me dis, bon c'est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour... Cela peut se comprendre... Mais là, à 2 mois de ma grossesse, alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit coeur s'est arrêté de battre il y a 4 jours à peu près ... C'est trop pour moi là... je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi..."