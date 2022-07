Pauline (Mariés au premier regard 2022) détaille son opération d'urgence pour une infection génitale : une douleur qui fait "monter au plafond"

Pauline et Damien font partie des deux seuls couples de Mariés au premier regard 2022 qui ont tenu. Leur amour a été plus fort que tout, et pourtant les deux jeunes mariés ont enchainé les mésaventures ! Leur voiture est tombée en panne et ils ont manqué leur avion pour leur voyage de noces, mais surtout, la jeune femme a révélé avoir été opérée d'une infection génitale peu après son mariage.

"Moi, j'ai été malade quinze jours après le mariage. Il a fallu que je me fasse opérer en urgence", a tout d'abord expliqué Pauline, avant de préciser que c'était à cause d'une infection génitale : "C'est pas très glamour. C'est très très très douloureux. J'ai cru que j'allais mourir. C'est pour ça qu'il a fallu que je me fasse opérer tout de suite. Ce n'était rien de grave, mais c'était une urgence algique. Mais j'ai un gynéco-obstétricien au top. C'est le meilleur".

Pauline donne les détails de son opération

Décidément, le couple qui a avoué avoir cassé la douche de l'hôtel lors de sa première fois est sans filtre. Lors d'un live, Pauline est revenue sur son opération. "On ne m'a pas retiré la glande de Bartholin. On m'a juste élargi le canal pour que la glande de Bartholin puisse s'évacuer parce que le canal était bouché (...) Pour celles qui ont déjà eu une bartholinite, je pense que vous êtes déjà montées au plafond comme moi, parce que ça fait très mal. Ce n'est pas une urgence vitale, mais c'est une urgence algique. Je sais qu'il y a deux ans, j'avais fait une poussée inflammatoire. Donc mon gynéco obstétricien m'avait fait une ponction au cabinet et m'avait dit que si un jour je faisais une bartholinite, je ne pourrais pas venir au cabinet et que je monterais au plafond. C'est exactement ce qu'il s'est passé cet hiver. Ça a été un moment très très très douloureux" a-t-elle expliqué.

Heureusement, aujourd'hui la jeune mariée va beaucoup mieux et le couple file toujours le parfait amour.