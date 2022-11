"J'en balance plus ou vous réparez vos erreurs ?!" : un candidat de Mariés au premier regard menace la prod et M6

Même des mois après la diffusion, Axel ne peut pas totalement tourner la page MAPR. Dans l'émission de M6, le candidat a dit oui à Caroline, sauf que leur relation a vite tourné court. Axel et son ex-femme se sont même souvent clashés lors de la diffusion, et le candidat a confié avoir vécu une dépression après cette "relation". "Le retour à la maison avec toute la déception qui plombe après ces quelques jours loin de mes repères. Et 2 mois de dépression... 2 mois de remise en question face à ce désastre et 2 mois à être fermé aux mots MAPR" avait-il confié sur Instagram. Aujourd'hui, Axel aspire à reprendre une vie normale, mais vient d'être confronté à un gros problème lié à l'émission de M6.

"Encore un sacré gag"

C'est sur Instagram qu'Axel a partagé sa colère et son incompréhension. Le candidat explique être en procédure d'adoption (pour se faire adopter et non pour lui-même adopter un bébé précise-t-il) qui est bloquée à cause de Mariés au premier regard. Pourquoi ? Comme il l'explique, il a déclaré être divorcé dans les papiers administratifs. Sauf que, vu que son mariage a été célébré à Gilbraltar, il n'est pas légal en France. "Encore un sacré gag que j'apprends (...) Aujourd'hui alors que je suis en procédure d'adoption, une chose personnelle qui me tient à coeur, le dossier est bloqué. Sérieusement fatigué par cette connerie de télé réalité" a écrit le candidat dans une story avant d'ajouter dans une autre qu'"aucun papier n'atteste la validité du mariage en France. Je suis divorcé mais je n'ai pas été marié = blocage de mon dossier.".

Lassé par toute cette histoire et énervé de voir l'émission l'empêcher de réaliser son rêve, Axel va même jusqu'à menacer M6 et la production. "Qu'est-ce-qu'on fait ? J'en balance plus ou vous réparez vos erreurs ?!" écrit-il sur une story.