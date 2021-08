Christophe Beaugrand s'était confié sur les coulisses de Secret Story pour PRBK. Tatiana-Laurence Delarue enceinte de Xavier Delarue : ils annoncent attendre leur premier enfant

Tatiana-Laurence Delarue et Xavier Delarue se sont fait connaître dans la première saison de Secret Story. Depuis, l'ex-basketteur est devenu acteur et l'ex candidate est devenue animatrice, chroniqueuse et autrice de livres. Alors qu'ils avaient divorcé en juillet 2020, ils ont fini par se remettre en couple en juillet 2021. Et le couple a franchi une nouvele étape importante dans sa longue relation : l'annonce d'un premier enfant pour bientôt. En effet, Tatiana est enceinte de Xavier, un bébé qui naîtra en 2022.

Très heureux à l'idée de devenir papa, Xavier Delarue a ajouté en légende : "@tl_delarue je suis fier de toi... Tant de discutions, de doutes, de questionnements sur ce sujet... Tu t'es battue, tu l'as fait ! 18 ans après notre rencontre nous écrivons un nouveau livre d'une future vie à 3... Vers un cycle nouveau". Tatiana-Laurence Delarue se confie sur leur "chemin d'amour mutuel"