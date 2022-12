L'amour est dans le pré : rupture inattendue pour un couple phare

Dans L'amour est dans le pré 2022, on a découvert de nouveaux célibataires touchants qui ont plus que jamais galéré pour trouver l'amour. Cette saison 17 s'est même terminée sur un bilan en demi-teinte avec peu de couples formés sur le tournage. Mais certains couples de l'édition 2021 font aussi toujours parler. Comme par exemple Hervé et Stéphanie qui ont décidé de prendre une pause des réseaux sociaux. On vous rassure, ce n'est pas leur couple qui a volé en éclats, mais celui d'un autre agriculteur culte de la saison 16.

Cet agriculteur, c'est Valentin. Souvenez-nous, en 2021, le producteur de fleurs comestibles vivant en Bretagne faisait la connaissance de Charley et tombait sous son charme devant les caméras de M6. Si les téléspectateurs doutaient de la sincérité de cette dernière, leur couple a survécu à la fin du tournage. Mais surprise, leur histoire est maintenant terminée

Valentin annonce sa rupture avec Charley

Le 24 décembre 2022, Valentin a décidé d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses nombreux followers sur Instagram. Au détour d'une story, l'agriculteur a dévoilé que son histoire avec Charley faisait désormais partie du passé. "Je vous remercie pour vos messages de fêtes mais je dois vous annoncer que la relation entre Charley et moi a pris fin" a-t-il écrit avant d'ajouter : "Je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes et plein de bonnes choses. Aimez vous, appréciez-vous, profitez des bons moments, je vous embrasse".