"Epuisé physiquement et moralement" : un couple mythique de L'amour est dans pré prend une lourde décision, la faute au harcèlement ?

Que ce soit grâce à Familles nombreuses - la vie en XXL, Mariés au premier regard ou encore L'amour est dans le pré, les nombreux candidats - initialement filmés pour partager leur quotidien de façon totalement innocente, deviennent régulièrement de véritables stars sur les réseaux sociaux. Et pour cause, après les avoir suivis durant de longues semaines à l'écran, les téléspectateurs ne veulent plus les quitter et souhaitent toujours en savoir plus sur eux.

Hervé s'éloigne des réseaux sociaux

Une situation qui peut faire le bonheur de certaines personnes dont la vie change totalement en devenant de véritables influenceurs à succès sur les réseaux sociaux, mais qui peut également être difficile à vivre pour d'autres. Et à en croire Hervé - candidat mythique de ADP en 2021, c'est plutôt la seconde option qui semble malheureusement toucher son couple avec Stéphanie.

Alors que les deux amoureux avaient rapidement touché le public grâce à leur relation aussi naturelle que sans limites (on se souvient de quelques séquences dignes de Malaise TV), ils auraient aujourd'hui du mal à assumer la pression et les regards constants qui les entourent au quotidien. "Nous allons prendre un peu de distance avec notre compte Instagram pour un certain temps, a déclaré l'éleveur du vaches sur Instagram. Stéphanie est épuisée physiquement et moralement".

>> Hervé (L'amour et dans le pré) et Stéphanie fiancés : il lui a fait une 2ème demande en mariage ! <<

Le couple harcelé quotidiennement ?

Pour l'heure, Hervé n'a pas détaillé la raison de cet éloignement, mais on ne serait pas surpris d'apprendre que celui-ci soit lié à une lassitude du harcèlement que le couple subit constamment par quelques haters. "S'il y a tant de co*s c'est certainement parce qu'il est plus facile de critiquer et salir les autres que de se juger soi-même", déplorait notamment l'agriculteur lors d'un coup de gueule posté sur ses réseaux sociaux au début du mois.