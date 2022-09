Hervé (L'amour et dans le pré) et Stéphanie fiancés : il lui a fait une 2ème demande en mariage !

Souvenez-vous, l'année dernière, Hervé et Stéphanie avaient fait le buzz dans L'amour est dans le pré 2021. L'agriculteur et sa prétendante ont eu le coup de foudre et ils se sont confiés sur leur première fois mémorable. Le 22 août 2022, ils ont fait une superbe annonce aux téléspectateurs de L'amour vu du pré, l'émission qui suit L'amour est dans le pré 2022 sur M6. "Il y a une belle demande qui a été faite. (...) C'est encore un grand moment dans notre vie", s'est réjouit l'agriculteur pendant que les téléspectateurs ont pu découvrir une jolie bague sur l'annulaire de sa chérie.

"J'ai pensé : soyons fous, faisons la demande"

Les deux amoureux n'avaient en revanche rien dit de plus sur cette demande en mariage. C'est désormais chose faite et on peut dire qu'ils se souviendront de ce moment toute leur vie ! En effet, ce vendredi 16 septembre, le couple participe à Recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza. Karine Le Marchand sera bien évidemment également de la partie. Et c'est lors de ce tournage que la fameuse demande a été faite.

Alors que Bernadette, la célèbre maman d'Hervé, a préparé à manger pour tout le monde, l'agriculteur voit là une bonne occasion de marquer le coup. "Karine et Stéphane étaient là, c'était l'occasion. Il y avait aussi les caméras. J'ai pensé : soyons fous, faisons la demande, on verra ce qu'elle dira ! Maintenant, on a les images donc c'est aussi sympa pour nous", explique Hervé dans une interview accordée à TVMag.

Une deuxième demande en mariage pour Stéphanie

Mais Hervé ne s'est pas contenté d'une seule demande en mariage : Stéphanie a même eu droit à une seconde demande. Mais pourquoi ? Pour leurs parents tout simplement. "Nous avons réuni nos parents quelques jours plus tard et j'ai officiellement fait ma demande devant eux", révèle-t-il. Quant à la date du mariage ? Elle n'est pas fixée pour le moment.