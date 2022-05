Olivier Gayat (Familles nombreuses) choqué par le salaire d'influenceuse de sa fille Olivia, il dévoile tout

L'argent n'est pas un tabou chez les Gayat

Soukdavone et Olivier Gayat font partie des parents stars de Familles nombreuses la vie en XXL. S'ils n'apparaissent plus dans l'émission de TF1, le couple, qui a connu une grosse crise, est toujours suivi par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Grâce à l'émission, Olivier a pu quitter son travail et monter sa propre entreprise. "Maintenant, j'arrive à gagner bien ma vie", vient-il de confier dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs. Il l'a en effet ajouté, il gagne au minimum "4000 euros" par mois, même s'il a précisé que ça peut aussi être plus. Et du côté de Soukdavone ? Désormais influenceuse, la mère de famille gagnerait sa vie grâce aux placements de produits.

Mais ce n'est pas tout, ceux qui étaient en guerre avec Amandine Pellissard ont également révélé qu'ils touchaient "à peu près 750 ou 800 euros" par mois grâce aux allocations familiales, pour les 5 enfants qu'ils ont encore à charge. Un joli pactole à minimiser toutefois. Le couple l'a précisé, rien que le budget courses mensuel pour toute la famille varie entre "600 et 1000 euros".

"Elle gagne des sommes que nous on ne gagne pas"

Surtout, d'après Olivier, leurs revenus seraient faibles par rapport au salaire d'influenceuse de leur fille Olivia, qui s'est mariée récemment. "Elle gagne des sommes que nous on ne gagne pas", ont déclaré ceux qui s'apprêtent à devenir une nouvelle fois grand-parents. "Au début, j'ai eu du mal" a d'ailleurs avoué Olivier, avant de préciser : "À l'époque, je ne gagnais pas 4000 balles, je gagnais 1500 balles. Et je ramais, je ramais".

Il a ensuite tempéré ses propos en rappelant qu'il s'était vite rendu compte que le travail de sa fille était un vrai métier, ce qui l'a aidé à faire passer la pilule : "Quand je l'ai vue faire vraiment son travail, j'ai arrêté de faire des placements de produits. Pour moi, c'était trop compliqué. Ça ne me plaisait pas".

Il faut dire aussi que la maman du petit Kayden viendrait parfois en aide à ses parents. "De temps en temps, elle nous donne une enveloppe, sans qu'on lui demande", a dévoilé son papa, avant que sa maman n'ajoute : "Elle est vraiment généreuse envers nous".