Olivia Gayat (Familles nombreuses...) dévoile enfin le visage de son fils, ses abonnés craquent 😍

Dans la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL, sur TF1, vous avez pu suivre la première grossesse d'Olivia Gayat, parfaitement surveillée par ses frères et soeurs et ses parents Olivier et Souk, ainsi que la naissance de son fils Kayden. Depuis l'arrivée de son petit bébé, la surveillante dans les lycées devenue influenceuse partage souvent des photos de sa nouvelle vie de maman, avec son chéri Soidrou, sans dévoiler le visage de son baby boy pour le préserver. Il aura finalement fallu attendre les 7 mois de Kayden pour découvrir à quoi il ressemble.

Les internautes sous le charme du fils d'Olivia Gayat

Olivia Gayat a profité de ses vacances en famille dans le Sud de la France pour poster une photo d'elle et de son fils, né le 23 décembre 2020, sur laquelle on aperçoit un peu mieux son visage : "L'amour d'une vie ! Je l'aime tellement. Première petites vacances avec mon bébé, quel bonheur ! Les choses simples sont les plus belles", a écrit la jeune maman en légende. Une photo pleine de tendresse qui ne laisse pas les abonnés d'Olivia Gayat insensibles.