Olivia Gayat (Familles nombreuses) mariée à Sora : elle dévoile une vidéo émouvante de la cérémonie

C'est le 30 mars 2022 que la vie d'Olivia Gayat - la fille de Soukdavone et Olivier Gayat découverte dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL, a pris une tournure aussi importante que magnifique. En effet, c'est à cette date que la jeune femme a dit "oui" à Sora, son compagnon depuis plusieurs années, à l'occasion d'un mariage inoubliable.

Nouvelles images du mariage d'Olivia Gayat et Sora

Et si le couple ne devrait pas officialiser cette union à la mairie avant encore quelques années, cette première cérémonie religieuse suffit déjà à faire le bonheur de la mère de Kayden. Sur Instagram, Olivia a en effet partagé deux nouvelles photos de cette journée si particulière dans laquelle on peut la retrouver dans sa sublime robie et surtout, dans les bras de son père : "Mariée oui, mais je n'oublie pas le premier homme de ma vie, mon papa". Une déclaration terriblement mignonne.

Puis, consciente que ses abonnés souhaitent en savoir plus sur cet événement si important, la jeune influenceuse et future chanteuse a par la suite publié une vidéo très émouvante. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, celle-ci retrace cette belle journée à travers la musique Ena W Yek de Lyna Mahyem et met en scène l'émotion et les larmes des proches du couple, mais également les splendide tenues portées ce jour-là. Oui, l'amour était clairement au rendez-vous !