Familles nombreuses : la famille Gayat lance un projet musical, "il y aura plein de membres de la famille"

Nous avons fait la connaissance de la famille Gayat en juillet 2020 lors de la première saison de Familles nombreuses : la vie en XXL. Depuis, Soukdavone et Olivier Gayat, qui ont récemment été visés par des rumeurs de divorce, sont devenus de véritables stars des réseaux sociaux. La famille est suivie par plus de 407 000 abonnés sur son compte Instagram officiel et toucherait plus ou moins 20 000 euros de salaire grâce aux posts sponsorisés. Si la plupart des membres du clan sont influenceurs, les plus grandes des filles, Olivia, Elsa et Alicia, comptent bien se lancer dans la musique.

Un projet commun pour les soeurs Gayat

Dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs , Olivia et Elsa Gayat, déjà chanteuses avant de participer au programme de TF1, ont annoncé avoir un projet musical en commun avec leur petite soeur, Alicia. "J'ai signé dans un label à l'âge de 17 ans. Depuis, j'ai arrêté la musique car j'ai eu d'autres opportunités. Mais Alicia vient de se lancer dans la chanson. Elle a sorti un duo avec Kamil (notamment vu dans The Voice Kids en 2017, NDLR) qui est le fils de mon producteur. Ils ont fait une reprise de Vitaa et Gims qui a cartonné. On est déjà à plus de 100 000 vues sur YouTube en un mois. C'est un peu ma relève !" explique tout d'abord la jeune maman.

D'autres membres de la famille interviendront

"Depuis quelques jours, on fait des allers-retours Bourges-Orléans avec mes soeurs. On a un projet musical en famille qui arrive très prochainement, sûrement pour la rentrée de septembre. Ce ne sera pas un single, mais un gros projet envisagé sur plusieurs mois. Et il y aura plein de membres de ma famille. Puisqu'au final, on s'est rendus compte qu'on chantait tous. Il y aura Elsa et Alicia, mais aussi le copain d'Elsa qui est chanteur. D'autres membres interviendront, pas forcément pour chanter. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, car le projet n'a pas encore commencé" dévoile Olivia.

"Si je peux finir ma carrière dans la musique, ce serait génial. Je pourrais largement faire The Voice, par exemple, mais je ne m'inscris pas, je n'ose pas... Alors que c'est une expérience que j'aimerais vivre. En ce qui concerne les clips etc., mon copain et moi-même faisons une pause dans la musique. Mais suite à notre gros projet en commun, je reviendrai en force" déclare de son côté Elsa, qui a déjà sorti un clip en solo durant l'été 2021.