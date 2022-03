Soukdavone et Olivier Gayat (Familles nombreuses) bientôt le divorce ? "Il y a eu des petits soucis"

Après avoir dévoilé leur quotidien durant quelques années dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, la famille Gayat - qui a quitté le programme de TF1 en octobre 2021, se fait désormais discrète. Conséquence directe ? S'il est toujours possible de découvrir leurs différentes évolutions à travers les réseaux sociaux, certains internautes mal intentionnés profitent néanmoins de ce flou pour lancer de nombreuses rumeurs à leur sujet.

Bientôt le divorce pour la famille Gayat ?

La dernière en date ? Soukdavone et Olivier, les parents de cette tribu de 9 enfants, seraient sur le point de divorcer. Une révélation étonnante ? Oui, et qui serait également fausse. Interrogé à ce sujet par Télé-Loisirs, Olivier Gayat a effectivement reconnu quelques secousses ces dernières semaines, "Il y a eu des hauts et des bas à cause moi", mais il l'a assuré, "on n'a jamais parlé de divorce".

Aussi, après avoir soufflé, "Je ne sais pas d'où cela vient", le père de famille a déploré l'effet de sa notoriété sur sa propre vie privée aujourd'hui, "Maintenant qu'on est médiatisé, les gens en font tout un plat. C'est le jeu, je l'accepte, mais certaines personnes vont trop loin dans leur discours et aiment beaucoup amplifier".

"Il y a eu des petits soucis, comme dans beaucoup de couple"

De quoi ainsi comprendre que tout va bien dans le meilleur des mondes chez les Gayat ? Oui, mais attention. Olivier Gayat l'a tout de même reconnu, même si ces rumeurs sont inventées, elles ne sont pas réellement sorties de nulle part, "J'avoue qu'il y avait eu des petits soucis, comme dans beaucoup de couples. Je le reconnais, c'est moi qui avais déconné un petit peu".

De fait, même si "aujourd'hui, tout va bien", son couple s'est récemment retrouvé fragilisé et est entré dans une phase de reconstruction afin de retrouver des bases saines, "On est toujours ensemble, on reconstruit les choses qui nous sont arrivées. Après, on ne divorce pas du tout, ce n'est pas d'actualité."

Le Père Noël peut donc souffler, il n'aura (normalement) pas deux fois plus de travail cette année.