Familles nombreuses, la vie en XXL : un membre de la famille Gayat a rompu !

"Hello, j'espère que vous allez bien et que pour tous les amoureux, vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Petit message important concernant tous mes DM que j'ai pu recevoir récemment et auparavant via ma situation amoureuse" commence celui qui compte près de 35 000 abonnés, avant d'expliquer : "Comme vous avez pu le constater, vous ne me voyez plus avec Océane car effectivement, je ne suis plus avec. Je lui souhaite énormément de bonheur et j'espère du fond du coeur que tous ses projets se réaliseront. C'est une femme formidable. Sans oublier sa famille qui a été géniale à mes côtés". Mathieu est donc désormais séparé de celle qu'il présentait comme la femme de sa vie. Concernant sa situation amoureuse actuelle, il a préféré rester muet car "vivons heureux, vivons cachés".