Familles nombreuses : 20 000€ de salaire pour les Gayat grâce aux posts sponso ? Leur mise au point

Découverts dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1, Olivier et Soukdavone - les parents de la famille Gayat, ont rapidement profité de leur nouvelle notoriété pour se transformer en influenceurs sur les réseaux sociaux. Ainsi, à mesure que leurs compteurs d'abonnés ont augmenté sur leurs comptes Instagram, les placements de produits se sont rapidement faits une place au sein de leurs contenus.

20 000€ par mois grâce aux placements de produits ?

Une nouvelle vie aussi plaisante qu'inattendue pour la famille, qui n'a cependant pas que des bons côtés. Au contraire, il n'est pas rare de voir une partie du public jalouser et critiquer ce succès, ce qui a récemment motivé Olivia Gayat - l'une des filles de la famille, à défendre ses proches.

"On est toujours simples ! C'est juste qu'on a saisi une opportunité qui est venue à nous de faire des placements (...) Il faut arrêter de faire les hypocrites, je pense que si les gens avaient cette opportunité-là, ils l'auraient fait aussi, avait-elle ainsi confié auprès de Jeremstar, avant de jouer la carte de la transparence sur leur salaire afin de calmer les esprits, "Si on peut donner une fourchette : ça va aller de minimum 5 000 euros jusqu'à 15-20 000 euros par mois, juste en placements de produits".

La famille Gayat met fin aux fantasmes

Des sommes totalement folles qui ont rapidement fait fantasmer les internautes, mais qui seraient... fausses. Comme viennent de le révéler Olivier et Soukdavone à Télé-Loisirs, Olivia se serait légèrement emmêlée les pinceaux lors de cette révélation. Tandis que la mère de famille a soufflé, "Les gens comprennent aussi uniquement ce qu'ils veulent...", le père a tenu a clarifier ces propos : oui, ils ont déjà gagné 20 000€ grâce aux placements de produits mais non, ça n'est pas un montant régulier.

"C'était un truc qu'on avait dit car on avait bien travaillé un mois dans l'année donc on s'est fait cette somme, a-t-il assuré. Mais sinon, on ne se fait jamais 20 000 euros par mois. Auquel cas j'arrêterais de travailler !" Puis, comme n'importe quel influenceur sur Instagram ou YouTube, Olivier Gayat a sorti LA carte ultime pour minimiser les montants gagnés sur les réseaux sociaux, "Il ne faut pas oublier qu'on a des charges."

"On divise la somme avec 9 autres personnes"

Enfin, et c'est probablement la précision la plus importante à retenir : le couple n'encaisse pas l'intégralité des sommes. "On divise la somme avec 9 autres personnes. Cela nous fait un petit salaire chacun, a appuyé Olivier. En fait, ces propos ont été mal interprétés. Les gens n'ont retenu que ce montant et ils nous ont allumés".

Une situation qui frustre le patriarche, d'autant plus que l'argent n'a finalement pas tant d'impact sur leur vie. Selon lui, placements de produits ou non, ils restent les même Gayat qu'auparavant, "Cela nous fait du bien à la fin du mois. On arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Par contre, je continue à bosser dans le bâtiment car finalement tout ça reste éphémère. Et on en est très conscients."