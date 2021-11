Familles nombreuses : Soukdavone Gayat paralysée partiellement, Olivier rassure les fans

Soukdavone et Olivier Gayat sont les heureux parents d'une tribu de neuf enfants. Il était donc évident pour eux de participer à l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, diffusée sur TF1. Depuis la diffusion, les parents ainsi que les enfants sont devenus de véritables stars sur les réseaux sociaux et aiment partager leur quotidien avec leurs followers. Des actions parfois critiquées par les internautes estimant que les enfants ne devraient pas être autant affichés sur internet. La famille Gayat avait même déjà dû porter plainte à cause de harcèlement.

Olivier Gayat avait alors dû s'expliquer à sa communauté :"Actuellement, la plus petite chose qu'on fait, nos enfants nous le reprochent ! Être exposés sur les réseaux sociaux est devenu notre quotidien et ils le savent. On ne l'a donc pas mal pris quand ils nous ont dit ça. On essaye de mieux s'adapter car tout ça reste nouveau pour Souk et moi. Après, je vous rassure, il n'y a plein de choses qu'on ne filme pas et qu'on garde pour nous."

Mais ce que les fans attendaient surtout, c'est la raison pour laquelle Soukdavone avait disparu des réseaux sociaux.

Des problèmes de santé

La mère de famille n'a partagé ni stories ni posts sponsos qui leur ferait toucher 20 000€ sur son compte Instagram pendant quelques jours d'affilés. Une absence remarquée par ses fans inquiets. Soukdavone Gayat avait rassuré ses followers avec un petit message : "Bonne nuit les amis. Je suis moins sur les réseaux sociaux en ce moment car j'ai des problèmes de santé. J'espère que vous me comprenez. Merci mille fois à toutes les personnes qui ont pensé à mon anniversaire. Vous êtes tous adorables. Bisous" a-t-elle écrit ce lundi 7 novembre.

Soukdavone Gayat paralysée partiellement

Suite aux problèmes de santé de son épouse, Olivier a pris en main les comptes Instagram de la famille suivis par un total de 414 000 abonnés : "Les enfants sont prêts pour aller à l'école. Qui s'est occupé de vous ce matin ? C'est moi qui ai préparé les enfants. Maman Gayat est à l'hôpital. Je vous expliquerai tout en rentrant. Je vais la chercher ce matin". Le papa d'Elsa Gayat, qui a récemment dévoilé son nouveau single Bendo, a également pris la parole pour donner des nouvelles de Soukdavone : "Elle reste encore aujourd'hui à l'hôpital. Ils lui ont fait des prises de sang. Dans la journée, ils vont lui faire le scanner pour voir vraiment ce qu'elle a". Après ce scanner, Olivier Gayat a révélé que Souk avait "un gros calcul qui bouche sa vessie". "C'est pour ça qu'elle est paralysée du côté gauche. Elle a mal partout. Elle reste jusqu'à demain. Le chirurgien va essayer d'éclater le caillou avec une sonde. Si ça va, elle sortira demain, sinon, elle restera un peu. Elle ne peut rien manger et boire jusqu'à la venue du chirurgien", a révélé Olivier Gayat.