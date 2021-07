Elsa Gayat (Familles nombreuses, la vie en XXL) dévoile sa nouvelle chanson Bendo

Familles nombreuses : la vie en XXL n'est plus diffusée sur TF1 actuellement mais les familles de l'émission continuent à faire parler sur les réseaux. Amandine Pellissard a récemment dévoilé avoir fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte de son 9e enfant et Ambre et Alexandre Dol ont annoncé s'être mariés. Mais les Gayat font aussi parler ! Après la photo du visage de Kayden, le fils d'Olivia Gayat, c'est sa petite soeur Elsa qui fait parler d'elle.

Elsa Gayat est aussi chanteuse

Dans Familles nombreuses : la vie en XXL, les membres de la famille Gayat ne cachent pas leur amour pour la musique. Une passion qui est en train de se transformer en carrière pour Elsa, l'un des neuf enfants d'Olivier et Souk. Sous le pseudo Elsa G, elle a dévoilé plusieurs singles... et ce n'est pas fini ! Après C'est mort, Désolée et Révélation, c'est son nouveau titre Bendo qui a été mis en ligne ce vendredi 16 juillet 2021. Une chanson qui sent bon l'été qu'elle partage avec le rappeur Drs (qui a sorti le single Angelina cette année) qui est aussi son chéri dans la vie (ils viennent de fêter leurs 7 mois de relation). Découvrez le clip de Bendo ci-dessous :