Familles nombreuses la vie en XXL : Olivia Gayat s'est mariée ! Elle dévoile des images de la cérémonie

Un projet musical en famille

Tout sourit à la jeune mariée ! Si elle est épanouie côté vie privée, elle l'est aussi dans sa vie professionnelle. En effet, elle a récemment indiqué dans une interview accordée à Télé Loisirs qu'elle allait bientôt lancer un projet musical en famille. "Depuis quelques jours, on fait des allers-retours Bourges-Orléans avec mes soeurs. On a un projet musical en famille qui arrive très prochainement, sûrement pour la rentrée de septembre. Ce ne sera pas un single, mais un gros projet envisagé sur plusieurs mois. Et il y aura plein de membres de ma famille. Puisqu'au final, on s'est rendus compte qu'on chantait tous. Il y aura Elsa et Alicia, mais aussi le copain d'Elsa qui est chanteur. D'autres membres interviendront, pas forcément pour chanter. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, car le projet n'a pas encore commencé" a dévoilé Olivia.