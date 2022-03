Familles nombreuses, la vie en XXL : la famille Santoro de retour, Camille promet "plein de nouvelles choses"

La nouvelle a ravi les fans de la famille et Camille Santoro a tenu à les remercier pour leurs gentils messages. "Pour les personnes qui ont loupé le petit live qu'on a fait avec Nico ce matin, on voulait vous remercier simplement et sincèrement pour tous les messages qu'on a reçus suite à l'annonce de notre retour à la télé. Je n'en attendais pas autant. J'avais même beaucoup d'appréhensions. Je ne savais pas ce que vous alliez penser de notre retour à la télé. Mais on avait hâte de partager plein de nouvelles choses avec vous. J'espère que ça va vous plaire et que vous serez toujours aussi nombreux au rendez-vous" déclare celle qui a déjà été jugée "maman trop parfaite", avant de conclure : "Je le dis et je le redis, vous êtes une communauté absolument incroyable et on est extrêmement chanceux de vous avoir près de nous tous les jours".