Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) menacée : elle tacle la police qui ne fait rien

Amandine Pellissard, maman star de Familles nombreuses : la vie en XXL, a déjà reçu plusieurs lettres de menaces. Elle était même déjà venue sur le plateau de TPMP, dont elle rêve de devenir chroniqueuse, pour évoquer la situation dans laquelle elle se trouve. Début février, elle s'est aussi confiée en larmes dans une interview vidéo avec Jeremstar. "On est inquiets pour nos enfants et pour nous-mêmes" avait-elle déclaré. Cela n'a pas arrêté son harceleur, puisqu'elle a révélé avoir reçu une quatrième inquiétante dans une interview accordée à Jordan De Luxe.

"J'ai déposé plainte récemment contre X, mais c'est la même personne qui écrit ces courriers. On sait que c'est la même personne maintenant, et on voit qu'elle monte au créneau violemment et je pense que c'est important de le dénoncer et de montrer où on en est. Même la police, lorsque j'ai passé une demi-journée au commissariat il y a deux semaines pour déposer plainte, m'a suggéré de prendre un garde du corps à notre domicile. On ne rentrera pas dans cette paranoïa, mais ont compte surtout sur les forces de l'ordre pour faire leur travaille et de nous trouver l'auteur !" a-t-elle expliqué, visiblement chamboulée.

"Je n'ai pas les mots"

Ce dimanche 13 mars 2022, Amandine Pellissard a publié l'extrait où elle lit la fameuse lettre sur son compte Instagram. Celle qui a récemment dévoilé son budget course en a profité pour tacler la police. "Ici, lecture de mon dernier courrier anonyme reçu. 3e courrier sur 4 reçus du même auteur. Plainte déposée le 14 février. Courriers antérieurs saisis par la police pour enquête. A ce jour, aucune investigation n'a été menée. Hier, samedi 12 mars, j'ai téléphoné au commissariat de police où j'ai déposé ma plainte. L'agent de police que j'ai eu au téléphone m'a dit que, pour l'instant, il n'y avait aucun retour de l'enquête et que, je cite, 'ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique' (ce sont ses mots)" raconte-t-elle, très remontée.