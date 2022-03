Amandine Pellissard (Familles nombreuses) sous protection ? La police s'inquiète après de nouvelles menaces odieuses

"J'ai déposé plainte récemment contre X, mais c'est la même personne qui écrit ces courriers. On sait que c'est la même personne maintenant, et on voit qu'elle monte au créneau violemment et je pense que c'est important de le dénoncer et de montrer où on en est. Même la police, lorsque j'ai passé une demi-journée au commissariat il y a deux semaines pour déposer plainte, m'a suggéré de prendre un garde du corps à notre domicile. On ne rentrera pas dans cette paranoïa, mais ont compte surtout sur les forces de l'ordre pour faire leur travaille et de nous trouver l'auteur !" explique Amandine Pellissard, visiblement chamboulée, avant de dévoiler ce que contient la lettre.

"Je m'adresse à toi p*te de Amandine. Tu peux porter plainte, je suis le géniteur de ton bâtard de fils", a-t-elle lu précisant que "c'est complètement faux. On a affaire à quelqu'un de mentalement très malade je pense". Elle s'est ensuite remise à lire la lettre : "Même avec les plaintes, je te buterai. La France entière va savoir la vie que tu avais avant tes enfants. (...) Tes enfants sont moches. Même à l'école, j'y suis, tous les endroits où tu vas, je sais. Ton mari, quand il parle, un mongole. Léo, je connais les endroits où il va. On est plusieurs à vouloir ta peau, tôt ou tard tu crèveras. Familles XXL, la honte. Ton mari c'est un pédophile". Une quatrième lettre aussi choquante que les précédentes et qui, on l'espère, sera la dernière.