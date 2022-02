Amandine Pellissard (Familles nombreuses) harcelée et en larmes : "On est inquiets pour nos enfants"

Et Amandine Pellisard et sa famille ont aussi reçu une horrible lettre d'insultes et de menaces, pour laquelle la police a refusé sa plainte. Et il se pourrait que la personne qui a envoyé ça vive près de la famille de Familles nombreuses, la vie en XXL : "Parmi ma communauté, certaines personnes sont salariées à La Poste et m'ont apporté leur aide et ont identifié les différents codes qu'on peut voir sur l'enveloppe, et il manque l'oblitération de la date. Il est fort probable que ce soit du coup une personne qui a posté ce courrier localement".

L'influenceuse a lu la lettre reçue face caméra : "Espèce de saloperie, avec ta gueule botoxée, tu ressembles vraiment à ce que tu es : une arabe avec tes cheveux frisés. Tu es une honte pour les familles nombreuses. Ton Léo (son fils aîné, ndlr) et sa gueule d'arabe, avec sa choucroute sur la tête. Alex (son mari, ndlr), complètement con. Léna (l'une de ses filles, ndlr), petite pute malpolie et insolente. Les petits, attardés, ne parlent pas, chient encore dans leurs couches. Fais gaffe, la roue tourne et bientôt, tu te retrouveras dans un gourbi, comme au début. Famille de cassos, abrutis, sales... Tes filles sont sales, de vraies romanichels, des clochardes. Tu me fais vomir ! Pas la peine de porter plainte, j'ai mis des gants".

"On sent quand même beaucoup de haine envers mes enfants, notamment à caractère raciste"

Amandine Pellisard a souligné : "Là, on sent quand même beaucoup de haine envers mes enfants, notamment à caractère raciste. Le vrai problème, c'est que ça pénètre dans ma vie privée. Ça s'attaque à nos enfants, ils connaissent mon nom de jeune fille". "On est très inquiets" a-t-elle répété, sentant que ses enfants, son mari et elle pourraient être en danger. "C'est à vomir ! On est très inquiets par la démarche de cette personne. Qui est derrière ça ? On ne sait pas. Ça laisse des points de suspension parce qu'on se dit que ça peut être un détraqué qui pourrait passer à l'acte un jour" a-t-elle précisé.

"On est très inquiets. Quand on nous accueille dans un commissariat en vous disant : 'C'est pas grave, on attendra qu'il se passe quelque chose ; au moins, il y aura une trace.' On attend qu'il se passe quoi ? On ne va pas attendre que mon fils se prenne un coup de couteau au coin de la rue en partant prendre le bus (...) On ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de dramatique" a-t-elle ajouté, "Je suis en colère".

Jeremstar, qui a lui-même été victime de cyber-harcèlement, est très engagé contre le harcèlement en ligne avec cette émission sur YouTube. Il a même été auditionné en tant que témoin dans la mort de Mava Chou pour aider les enquêteurs.